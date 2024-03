Oscar | Salvatores | ‘dispiaciuto per Garrone ma ha perso ai rigori dopo grande partita’**

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Sulla mancata statuetta di Matteoagli Oscar “mi sento di dire a Matteo che ha vinto già arrivando lì. E’ come arrivare ai calci di rigoreuna bellissima partita, il film è bellissimo”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista all’indomani della cerimonia di premiazione degli Oscar, è il regista premio Oscar Gabriele, che commenta i risultati partendo proprio dalla delusione per il collega rimasto a bocca asciutta. “Il discorso è che lì è un po’ una lotteria – spiega, che vinse il premio come Miglior film straniero (allora si chiamava così) nel 1992 con ‘Mediterraneo’-. Io mi ricordo che l’anno di ‘Mediterraneo’ c’era ‘Lanterne Rosse’ che meritava, era un bellissimo film e a me piaceva molto, eppure vincemmo noi”. Una modestia che hanno solo i grandi quella ...

