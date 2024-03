Oscar | Ruotolo | “con ‘Io Capitano’ che diventa Schettino Petrecca batte Sangiuliano”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Chi l’avrebbe mai detto al ministro della Cultura che la sua gaffe al premio Strega sarebbe stata superata a destra da Televideo, testata diretta da Paolo(in giuria) fece intendere di non aver letto i libri finalisti: questa notte, commentando la premiazione degli, a Televideo hanno dimostrato di non aver visto nemmeno il trailer dell’ultimo film italiano in gara. ‘Iodi Matteo Garrone, epopea di due ragazzi migranti che sognano di raggiungere l’Italia,incredibilmente la storia del capitano Giovanni, artefice del disastro della Costa Concordia. Viene da dire: ‘Torni subito a bordo,’. Ma il naufragio della testata die di questi vertici Rai si è già ...