Oscar per la migliore attrice a Emma Stone

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'per laalla 96/a edizione degli Academy Awards è andato aper la sua interpretazione in Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. Per laè il secondodopo La La Land.

Il cane Messi è la mascotte degli Oscar: da 'Anatomia di una caduta' alla notte delle stelle: Alla viglia della cerimonia degli oscar era nata una piccola polemica perché sembrava che non sarebbe stato accettato nella platea del Dolby Theatre. Invece c'era un posto anche per lui e così Messi, il cane visto nel film Anatomia di ...

Niente Oscar per Matteo Garrone e 'Io capitano': "Il nostro film prosegue il suo viaggio in Africa": In un anno pieno di bellissimi film, era stata una vittoria " meritata " l'essere nella cinquina di candidati al miglior film internazionale . Non ce l'ha fatta Io capitano , ad agguantare l'Oscar , battuto dal favorito La zona d'interesse di Jonathan Glazer , ma è stato comunque meraviglioso il viaggio del film, partito dalla Mostra di Venezia con il Gran premio della giuria e poi ...

Oscar per la migliore canzone originale a Billie Eilish: Oscar per la migliore canzone originale a Billie Eilish: L'Oscar per la migliore canzone originale è andato a What was I made for del film Barbie di Greta Gerwig. La statuetta è stata vinta da Billie Eilish e dal fratello Finneas O'Connell, autori di ...

Oscar: Massimo Ceccherini, 'deluso, ma onore al vincitore': Oscar: Massimo Ceccherini, 'deluso, ma onore al vincitore': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La colpa è mia che sono un 'imbianchino'. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l'argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso ...

Oscar 2024 – Vince Oppenheimer di Christopher Nolan. L’elenco dei premi: Oscar 2024 – Vince Oppenheimer di Christopher Nolan. L’elenco dei premi: Trionfo per Oppenheimer con sette Academy Award. Quattro Oscar per Povere Creature! tra cui “miglior attrice”. Due riconoscimenti per La zona d’interesse di Jonathan Glazer. Primo Oscar per Wes ...