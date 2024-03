Oscar per il migliore attore a Cillian Murphy

Il cane Messi è la mascotte degli Oscar: da 'Anatomia di una caduta' alla notte delle stelle: Alla viglia della cerimonia degli oscar era nata una piccola polemica perché sembrava che non sarebbe stato accettato nella platea del Dolby Theatre. Invece c'era un posto anche per lui e così Messi, il cane visto nel film Anatomia di ...

Niente Oscar per Matteo Garrone e 'Io capitano': "Il nostro film prosegue il suo viaggio in Africa": In un anno pieno di bellissimi film, era stata una vittoria " meritata " l'essere nella cinquina di candidati al miglior film internazionale . Non ce l'ha fatta Io capitano , ad agguantare l'Oscar , battuto dal favorito La zona d'interesse di Jonathan Glazer , ma è stato comunque meraviglioso il viaggio del film, partito dalla Mostra di Venezia con il Gran premio della giuria e poi ...

Oscar 2024: Christopher Nolan vince per la Migliore regia: Oscar 2024: Christopher Nolan vince per la Migliore regia: Christopher Nolan trionfa alla regia con il film considerato unanimemente il suo capolavoro, Oppenheimer (qui la nostra recensione). Uscito il 23 agosto 2023 Oppenheimer è stato acclamato da pubblico ...

Delusione per Garrone, l'Oscar va al britannico "La zona d'interesse": Delusione per Garrone, l'Oscar va al britannico "La zona d'interesse": ROMA (ITALPRESS) - Nulla da fare per "Io, Capitano" di Matteo Garrone. L'Oscar 2024 per il Miglior Film Internazionale è andato a "La zona d'interesse" di Jonathan Glazer (Regno Unito).