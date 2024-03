(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – ''Ormai l'odio contro Israele è diventato odio antiebraico e quindi anche 'l'ultimo attore del bigoncio' si sente autorizzato a dire qualunque fregnaccia''. Davidcommenta così all'Adnkronos le dichiarazioni rilasciate da Massimoe poi rettificate sull'al Miglior Film Internazionale. ''Ormai viviamo in un contesto in cui tutti si sentono autorizzati a

Oscar, Parenzo: "Scuse Ceccherini Pietose. Ferilli Insinua dubbio, chiarisca": Oscar, Parenzo: "Scuse Ceccherini Pietose. Ferilli Insinua dubbio, chiarisca": ''Ormai l'odio contro Israele è diventato odio antiebraico e quindi anche 'l'ultimo attore del bigoncio' si sente autorizzato a dire qualunque fregnaccia''. David Parenzo commenta così all'Adnkronos l ...

Roma, David Parenzo contestato alla Sapienza. E lui gira un video: Roma, David Parenzo contestato alla Sapienza. E lui gira un video: I collettivi universitari hanno bloccato un dibattito gridando «Fascista!» al conduttore de La7 ...

"Non mi fanno parlare", Parenzo contestato alla Sapienza: "Non mi fanno parlare", Parenzo contestato alla Sapienza: Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per ...