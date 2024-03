Oscar | Massimo Ceccherini | “Vincono gli ebrei” Poi le scuse

Notte degli Oscar 2024, segui la cerimonia con noi e in TV. DIRETTA: Polemica per affermazioni antisemite Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini, bufera da Oscar: 'Io Capitano non vince, vincono gli ebrei': 'È gravissimo e inaccettabile che Massimo Ceccherini, candidato all'Oscar per la sceneggiatura di 'Io Capitano', abbia rilanciato a 'Ruota Libera' su Rai1 uno dei più tristi e abusati stereotipi ...

Oscar per il miglior film a Oppenheimer: Oscar per il miglior film a Oppenheimer: L'Oscar per il miglior film alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Oppenheimer di Christopher Nolan. La statuetta è stata vinta dai produttori Emma Thomas, Charles Roven e Christopher ...

Oscar: Massimo Ceccherini, 'deluso, ma onore al vincitore': Oscar: Massimo Ceccherini, 'deluso, ma onore al vincitore': Massimo Ceccherini spiega così all'Adnkronos le sue parole nel corso di 'Da noi.. a Ruota Libera', durante il quale l'attore ha gelato lo studio con una battuta choc sulla vittoria "degli ebrei" agli ...

Niente Oscar per Matteo Garrone e ‘Io capitano’: “Il nostro film prosegue il suo viaggio in Africa”: Niente Oscar per Matteo Garrone e ‘Io capitano’: “Il nostro film prosegue il suo viaggio in Africa”: Non ce l’ha fatta Io capitano, ad agguantare l’Oscar, battuto dal favorito La zona d’interesse di Jonathan Glazer, ma è stato comunque meraviglioso il viaggio del film, partito dalla Mostra di Venezia ...