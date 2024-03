Oscar | Massimo Ceccherini | Io Capitano bello ma vinceranno gli ebrei | poi si scusa | La colpa è mia | sono un imbianchino - VIDEO

Gli Oscar della domenica sportiva: Bagnaia, Federica Brignone, il 18enne Bearman in Ferrari...: Quinto successo in carriera sul massimo circuito. Ma anche l'ippica ha avuto il suo acuto in ... Gli altri Oscar: PECCO BAGNAIA - Il pilota Ducati ha vinto in notturna il GP Qatar con un capolavoro ...

Massimo Ceccherini si scusa dopo la battuta sugli ebrei che vincono l’Oscar: “Mi sono spiegato male”: Massimo Ceccherini si scusa dopo la battuta sugli ebrei che vincono l’Oscar: “Mi sono spiegato male”: Massimo Ceccherini ritiene che la battuta fatta nel corso della trasmissione Da noi…a ruota libera sia stata fraintesa. E sulla mancata vittoria dell’Oscar da parte del film Io capitano di Matteo ...

