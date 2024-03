Oscar | Massimo Ceccherini | ' deluso | ma onore al vincitore'

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La colpa è mia che sono un 'imbianchino'. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l'argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male".spiega così all'Adnkronos le sue parole nel corso di 'Da noi.. a Ruota Libera', durante il quale l'attore ha gelato lo studio con una battuta choc sulla vittoria "degli ebrei" agliperché "vincono sempre loro". "Io intendevo parlare di film, stavo giocando, stavo parlando di scommesse per scherzare e di film con quell'argomento -dice l'attore, che ha sceneggiato insieme a Garrone 'Io Capitano', grande sconfitto in questa edizione degli- Ma ammetto che forse se non dicevo niente era meglio. Chi mi ha sgridato più di tutti è mia moglie". E sulla ...

