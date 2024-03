Oscar, Luca Tommassini: "Io ex clandestino dispiaciuto per la sconfitta di 'Io capitano'": Oscar, Luca Tommassini: "Io ex clandestino dispiaciuto per la sconfitta di 'Io capitano'": Il coreografo e il commovente racconto dei suoi esordi da 'irregolare' negli Usa: "La loro storia mi ha fatto tornare indietro nel tempo" "Mi dispiace che il bellissimo film di Matteo Garrone, con i b ...

Oscar 2024, l'analisi dei premi di Luca Giannelli: Oscar 2024, l'analisi dei premi di Luca Giannelli: Allora, in questa notte degli Oscar in cui come molti hanno ormai appreso “Io capitano” di Matteo Garrone è rimasto nell’ombra (il film internazionale più votato è stato “La zona d’interesse” di Jonat ...

Emma Stone vince l’Oscar e… si rompe il vestito: Emma Stone vince l’Oscar e… si rompe il vestito: Emma Stone vince il premio come miglior attrice protagonista agli Oscar 2024, per la sua interpretazione nel film 'Povere Creature!' di Yorgos Lanthimos. Emozionatissima sul palco, confessa di essersi ...