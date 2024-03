Oscar | il clamoroso errore di Televideo | “Io Capitano è ispirato alla vita del comandante Schettino”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) ‘Io‘ non ha vinto l’2024 come Miglior film straniero, ma Matteo Garrone ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno tifato per lui e per il suo film. ‘‘È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il Mic, e tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato. Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni”, ha dichiarato da Los Angeles dopo la Cerimonia. “Io” e la gaffe diconL’al miglior film internazionale è andato a ‘La zona di interesse’ di Jonathan Glazer. ‘E il viaggio non finisce qui perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto ...