Oscar | Garrone | “Grazie a chi in Italia ha tifato per noi | viaggio non è finito”

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – 'Io Capitano' non ha vinto l'2024 come Miglior film straniero, ma Matteoha voluto ringraziare tutti coloro che hannoper lui e per il suo film. ''È stato unfantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato inin questo periodo, che hannoper

Al regista romano non è riuscita l'impresa di riportare a casa il quindicesimo Oscar come miglior film straniero o internazionale nella storia del cinema italiano. Ecco come ha commentato l'avventura ... (comingsoon)

Pubblicato il 11 Marzo, 2024 (Adnkronos) – 'Io Capitano' non ha vinto l' Oscar 2024 come Miglior film straniero, ma Matteo Garrone ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno tifato per lui e per ... (dayitalianews)

Agli Oscar 2024 trionfa “Oppenheimer”. Emma Stone migliore attrice: Agli Oscar 2024 trionfa “Oppenheimer”. Emma Stone migliore attrice: “Io capitano” di Matteo Garrone non ce l'ha fatta a vincere l'ambita statuetta ... ha fatto man bassa di premi. Il film ha conquistato l'Oscar per il miglior film, miglior regia, miglior attore ...

Ceccherini nella bufera per le parole choc sugli ebrei: "Inaccettabile". Come replica: Ceccherini nella bufera per le parole choc sugli ebrei: "Inaccettabile". Come replica: "Sappiate che il film della cinquina è più bello, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei". È bufera sulle parole pronunciate da Massimo Ceccherini, noto attore toscano, tra gli sceneggiatori ...

Oppenheimer: prima degli Oscar, ha trionfato ai botteghini: Oppenheimer: prima degli Oscar, ha trionfato ai botteghini: È stato un trionfo annunciato quello di Oppenheimer alla 96esima edizione degli Academy Award. Ecco quanto ha incassato il film più premiato nella notte gli Oscar ...