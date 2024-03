Oscar | Garrone | “Grazie a chi in Italia ha tifato per noi | viaggio non è finito”

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – ‘Io Capitano’ non ha vinto l’2024 come Miglior film straniero, ma Matteoha voluto ringraziare tutti coloro che hannoper lui e per il suo film. ”È stato unfantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato inin questo periodo, che hannoper noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il Mic, e tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato. Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni”, ha dichiarato da Los Angeles dopo la Cerimonia. L’al miglior film internazionale è andato a ‘La zona di interesse’ di Jonathan Glazer. ‘E ilnon finisce qui perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto ...

