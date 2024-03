Oscar | Gabriele Salvatores | “Dispiacere per Garrone ma ha perso ai rigori dopo grande partita”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il regista all'Adnkronos: "La statuetta è un po' una lotteria, ma Matteo è intelligente e sa andare oltre"' Sulla mancata statuetta di Matteoagli"mi sento di dire a Matteoche ha vinto già arrivando lì. E' come arrivare ai calci di rigoreuna bellissima, il film è bellissimo". A

