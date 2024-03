Oscar | Gabriele Salvatores | “Dispiacere per Garrone ma ha perso ai rigori dopo grande partita”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sulla mancata statuetta di Matteoagli"mi sento di dire a Matteoche ha vinto già arrivando lì. E' come arrivare ai calci di rigoreuna bellissima, il film è bellissimo". A dirlo all'Adnkronos, in un'intervista all'indomani della cerimonia di premiazione degli, è il regista premio, che commenta i risultati partendo proprio dalla delusione per il collega rimasto a bocca asciutta. "Il discorso è che lì è un po' una lotteria – spiega, che vinse il premio come Miglior film straniero (allora si chiamava così) nel 1992 con 'Mediterraneo'-. Io mi ricordo che l'anno di 'Mediterraneo' c'era 'Lanterne ...