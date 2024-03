Oscar | curiosità | numeri e record a poche ore dalla cerimonia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Partiamo dal film italiano candidato come Miglior Film Internazionale alla 96esimadegli: ‘Io capitano’ è il trentatreesimo film italiano della storia candidato all’per il miglior film internazionale, quello che negli anni passati veniva chiamato ‘film straniero’. Il regista Matteo Garrone è in gara per la prima volta: se dovesse vincere, diventerebbe il quindicesimo italiano nella storia dell’Academy, consolidando il nostro primato nella categoria. L’ultimo film italiano a vincere fu, dieci anni fa, ‘La grande bellezza’ di Paolo Sorrentino; l’ultimo candidato, nel 2022, ‘È stata la mano di Dio’, sempre di Sorrentino. Sul fronte delle interpretazioni, unariguarda le attrici candidate come migliori protagoniste del 2024. Emma Stone è infatti una delle grandi favorite per ...