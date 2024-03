Oscar attore non protagonista Robert Downey jr

Oscar 2024: Robert Downey Jr. vince il premio di miglior attore non protagonista: Nella notte più luminosa di Hollywood, il mondo del cinema ha applaudito i talenti più brillanti nella 96ª edizione degli ...

Oscar 2024, il discorso di Jimmy Kimmel per aprire la serata: ... favoritissimi per le statuette nelle categorie migliore attore protagonista e migliore attore non ... vedi anche Oscar, 30 look indimenticabili nella storia degli Academy Awards. FOTO FILM LUNGHI E ...

Robert Downey Jr ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer: Robert Downey Jr ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer: La star di Iron Man ha portato a casa la tanto attesa statuetta degli Oscar, alla terza nomination in carriera.

Oscar, Jimmy Kimmel "e' stato un anno lungo e difficile": Oscar, Jimmy Kimmel "e' stato un anno lungo e difficile": Lo ha detto Jimmy Kimmel al pubblico del Dolby Theater riunito per i 96esimi Academy Awards alludendo al lungo sciopero di attori e sceneggiatori che ha bloccato per mesi le produzioni.

Il cane Messi seduto in platea degli Oscar: Il cane Messi seduto in platea degli Oscar: Il cane Messi ha trovato posto nella platea degli Oscar dopo le polemiche della vigilia secondo cui il co-protagonista di Anatomia della Caduta di Justine Triet sarebbe stato bandito dalla serata ...