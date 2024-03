Oscar all’Ucraina con ‘20 giorni a Mariupol’ Il regista Chernov | “Vorrei darlo alla Russia in cambio della pace”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Los Angeles, 11 marzo 2024 – "20a Mariupol" ha vinto l'nella categoria "Miglior documentario": è il primo film ucraino a vincere il prestigioso premio dell'American Film Academy. Si tratta di un documentario dele corrispondente di guerra Mstislav. Nel marzo 2022, lui e il suo collega, il fotografo Evgeniy Maloletka, furono gli ultimi giornalisti rimasti a Mariupol, completamente assediata dalle truppe russe.