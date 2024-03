Oscar a 20 giorni in Mariupol | il regista Chernov | “Non avrei mai voluto girare questo documentario”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Mstyslavdel documentario premio“20in”, commenta il riconoscimento ottenuto a margine della premiazione: “Vorrei che la Russia non avesse mai attaccato l'Ucraina ma tutti assieme possiamo far sì che i fatti siano riconosciuti e che la verità prevalga”.

Emma Stone commossa ritira l’Oscar come miglior attrice: “Mi si è scucito il vestito”: Emma Stone commossa ritira l’Oscar come miglior attrice: “Mi si è scucito il vestito”: Era il secondo, ma l’emozione forse è stata anche superiore. Emma Stone ha vinto la statuetta come miglior attrice protagonista in “Povere Creature! (Poor Things)”. “Il mio vestito si è rotto!” ha det ...

Oscar 2024, promossi e bocciati sul red carpet: Oscar 2024, promossi e bocciati sul red carpet: In due giorni di lavoro 24 ore su 24 l’Academy ha preparato il red carpet coperto, causa il tempo capriccioso e le temperature non di certo miti, e la location della 96esima edizione degli Oscar, in ...

Premi Oscar 2024, i vincitori: è dominio di Oppenheimer con sette statuette, niente da fare per Garrone: Premi Oscar 2024, i vincitori: è dominio di Oppenheimer con sette statuette, niente da fare per Garrone: Premi Oscar 2024. La Miglior attrice protagonista è Emma Stone, mentre Barbie si deve accontentare solo del premio per la Miglior canzone.