Oscar 2024 | Wes Anderson vince il premio come Miglior cortometraggio

(Di lunedì 11 marzo 2024) La meravigliosa storia di Henry Sugar ha vinto ildurante la cerimonia degli. A presenziare durante il ritiro delnon è potuto salire sul palco il regista Wes. La meravigliosa storia di Henry Sugar è unuscito su Netflix e lì disponibile per la visione con uno stile unico e inconfondibile ed è stato in grado di stregare il pubblico considerando che ha ottenuto la vittoria scalzando i contendenti, anche i giurati che lo hanno eletto il corto animatoe dell’anno. Benedict Cumberbacht in La meravigliosa storia di Henry Sugar, fonte: Netflixtorna alla regia portando con sé una storia stravagante ...

Oscar 2024, John Cena nudo per annunciare il premio ai migliori costumi: La7.it - L'ex wrestler John Cena ha fatto il suo ingresso sul palco completamente nudo, coperto solo da una grande busta color beige con dentro il nome del vincitore dell'Oscar per i migliori costumi.

Oscar 2024, 'La zona d'interesse' miglior film straniero. Niente da fare per 'Io, capitano': La7.it - L'Italia è fuori: l'Oscar per il miglior film internazionale alla 96/a edizione degli Academy Awards è stato vinto da La zona di interesse di Jonathan Glazer. Escluso il candidato italiano ...

Matteo Garrone non vince l’Oscar per miglior film internazionale con «Io Capitano»: Matteo Garrone non vince l’Oscar per miglior film internazionale con «Io Capitano»: Alla fine aveva ragione Massimo Ceccherini. Delusione agli Oscar per l'Italia: il premio per il miglior film straniero va a La zona d'interesse del britannico… Leggi ...

Oscar, miglior corto di animazione, War is Over: Oscar, miglior corto di animazione, War is Over: (ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il premio Oscar per il miglior corto di animazione alla 96/a edizione degli Academy Awards è stato vinto da War is over ispirato alla musica di John Lennon e Yoko Ono. Diretto ...