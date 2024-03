Oscar 2024 | vince Oppenheimer come miglior film | tutti i premi

(Di lunedì 11 marzo 2024) La novantaseiesima edizione deihaatodell’anno. Il lungometraggio di Nolan, che era partito con ben tredici nomination, ha concluso la serata con sette, tra cui ancheregia,attore protagonista e non protagonista e varitecnici. Sul palco la statuetta più ambita è stata ritirata dal cast e dai realizzatori della pellicola. Tra gli altri, ha preso la parola Emma Thomas, moglie di Nolan e produttrice cinematografica Ilo per laregia è andato a Christopher Nolan, fino ad ora sempre candidato al maggior riconoscimento di Hollywood. Con Oppenheimer ha battuto Triet, Scorsese, Lanthimos e Glazer. ...

