Oscar 2024 | via allo show | Da’Vine Joy Randolph miglior attrice non protagonista

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Viaper la 96esima edizione degli. Jimmy Kimmel dà inizio alla serata al Dolby Theatre. American Fiction vince l’per lasceneggiatura non originale ‘Anatomia di una caduta’ vince l’per laSceneggiatura originale. Si afferma su ‘The Holdovers – Lezioni di vita’, ‘May December’, ‘Past lives’ e ‘Maestro’. Il ragazzo e l’airone’ di Hayao Miyazaki è ilFilm d’animazione della 96ma edizione degli. Si afferma su ‘Elemental’, ‘Nimona’, ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ e ‘Robot Dreams’. Il primo premio della cerimonia viene assegnato aJoy...