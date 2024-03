Oscar 2024 | uno sguardo ai look del red carpet

(Di lunedì 11 marzo 2024) Anche quest'anno siamo in prima linea per raccontare e commentare idi una delle serate più glam dell'anno: la Notte degli! Proprio così, perché non tutti pensano ai premi, bensì ai vestiti. Ora che ha preso il via il Reddella 96ª edizione degli Academy Awards, scopriamo tutti isfoggiati dalle celebrity. A inaugurare il Redci pensa Vanessa Hudgens che, per l'occasione, ha rivelato la sua prima gravidanza mentre Florence Pugh ci delizia con un altro abito che interpreta le stesse vibes degli outfit che le vediamo indossare nel recente film Dune 2. Scopriamo ora tutti i nostri outfit preferiti sfoggiati dalle celebrity sul. Vanessa Hudgens L'attrice ha scelto di svelare il suo pancione con un abito Vera Wang Couture molto elegante, abbinato a ...

Oscar 2024, il discorso di Jimmy Kimmel per aprire la serata: leggi anche Oscar 2024, Vanessa Hudgens incinta sul red carpet NOLAN E IL COMPUTER SENZA INTERNET Naturalmente sarà la serata annunciata di Oppenheimer : "Un altro campione d'incassi". Kimmel si è ...

Oscar 2024, John Cena nudo sul palco per presentare i migliori costumi.: L'attore e wrestler si è presentato sul palco coperto solo dalla busta col nome del vincitore dell'Oscar. Una citazione di un fatto avvenuto 50 anni fa, quando a invadere nudo la cerimonia fu l'insegnante statunitense Robert Opel

Il look di Zendaya agli Oscar 2024 è composto da due abiti in uno: Il look di Zendaya agli Oscar 2024 è composto da due abiti in uno: La star è arrivata in ritardo alla cerimonia degli Oscar 2024, ma con un asso nella manica: un look Giorgio Armani Privé da sogno ...

a cura della redazione Spettacoli: a cura della redazione Spettacoli: Il ragazzo e l’airone, l’ultimo film, una sorta di testamento artistico di Hayao Miyazaki, vince l’Oscar come miglior film animato. Un’opera poderosa che è anche una summa dei temi cari e ricorrenti ...