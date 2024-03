Oscar 2024 | Tutto o quasi secondo i piani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Questa notte sono stati assegnati, finalmente, i 96esimi premidalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Probabilmente, quella di stanotte è stata la serata deglipiù scontata e telefonata degli ultimi anni. Senza veri e propri ribaltoni di sorta, tutte le statuette (o) deglisono andate a chi di dovere. Tanti gli assenti ingiustificati e tante le premiazioni scontate, in una serata ristretta e che è filata liscia come l’olio all’insegna della prevedibilità. Ma è giusto così, non ci si può lamentare. Perché, con gli, la polemica è davvero dietro l’angolo. E quindi meglio una serata sottotono rispetto agli anni passati che settimane e settimane di futili discussioni da bar su questo o quest’altro vincitore. Quella di Los Angeles è stata ...