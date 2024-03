Oscar 2024 | tutti i vincitori Oppenheimer porta casa 7 statuette

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella notte a Los Angeles si è svolta la cerimonia Si è svolta nella notte italiana la 96esima edizione degli, condotti da Jimmy Kimmer. A trionfare, con 7, premiato anche come miglior film. Premi come miglior attore non protagonista e protagonista rispettivamente a i J. Roberte Cillian Murphy. Leggi anche:, tra i candidati c’è l’Italia con “Io Capitano” Tra gli altri temi vince anche Emma Stone per la sua interpretazione in “Povere Creature”, come Miglior attrice protagonista. La Stone ha battuto la concorrenza Lily Gladstone, Sandra Hüller, Carey Mulligan e Annette Bening. Per lei è il secondo, dopo quello vinto con La La Land. Niente da fare per Matteo Garrone, in lizza per il miglior film straniero con Io ...