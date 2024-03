Oscar 2024 | tutti i vincitori | «Oppenheimer» fa il pieno | delusione per «Io capitano»

Billie Eilish , dopo la vittoria ai Golden Globe e ai Grammy con What Was I Made For?, si è aggiudicata il secondo premio Oscar per la miglior canzone originale, dopo No Time To Die nel 2021.Continua ... (fanpage)

Un protagonista imperscrutabile, una lunga durata: al margine del suo Oscar 2024 per il miglior montaggio, Jennifer Lame racconta i suoi timori prima di intraprendere il viaggio di Oppenheimer , per ... (comingsoon)

I look agli Oscar 2024 da Emma Stone ad America Ferrera, Bradley Cooper e Ryan Gosling: I look agli Oscar 2024 da Emma Stone ad America Ferrera, Bradley Cooper e Ryan Gosling: Tutti i look degli Oscar 2024 più belli: gli outfit della Notte degli Oscar da Emma Stone a Emily Blunt, America Ferrera, Charlize Theron e molti altri.

Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Dopo anni su Sky, la diretta della cerimonia è passata su Rai1 con uno speciale che ha funzionato fino a un certo punto ...

Oscar 2024 in pillole: quello che è essenziale sapere, in 2 minuti: Oscar 2024 in pillole: quello che è essenziale sapere, in 2 minuti: Il trionfo di "Oppenheimer", "Io capitano" battuto da "La zona di interesse", Emma Stone miglior attrice. Gli Oscar 2024 in pillole ...