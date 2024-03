Oscar 2024 | tutti i vincitori | Emma Stone regina della serata | “Oppenheimer” vince quasi tutto

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 11 marzo 2024) La notte degliha raggiunto il suo culmine, con la cerimonia di premiazione tenutasi a Los Angeles nella notte tra il 10 e l' 11 marzo, guidata per la quarta volta da Jimmy Kimmel.Il grande vincitoreè stato '' , il film che partiva come il più nominato dell' anno e ha conquistato sette statuette, tra cui quella al miglior film, al miglior attore per Cillian Murphy, al miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr. e alla miglior regia per Christopher Nolan. Matteo Garrone è entrato nella lista dei candidati al Miglior film in lingua straniera con il suo ' Io capitano' , ma è stato superato da ' La zona d' interesse' . ' Povere creature!' di Yorgos Lanthimos, ...