Oscar 2024 | tutti i vincitori della 96ª edizione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024)96ªdei premi, con il trionfo di Oppenheimer e Christopher Nolan e i premi agli outsiders Barbie, Poor Things, The Holdovers, Anatomia di una caduta e Il ragazzo e l’airone di Miyazaki Dopo un lunghissimo ed esilarante monologo introduttivo del padrone di casa Jimmy Kimmel che ha toccato vari argomenti ,inclusi l’intelligenza artificiale e la questionerappresentazione delle varie minoranze sempre più sentita ad Hollywood (e non solo), la 96ªdei premiha ufficialmente preso il via, quest’anno in diretta anche su Rai 1. Il primo premio, quello alla miglior attrice non protagonista, è andato ad una emozionatissima Da’Vine Joy Randolph per il bellissimo The Holdovers di Alexander Payne. “Dio è ...