Oscar 2024 | trionfo Oppenheimer | con Nolan | Murphy e Downey Jr Garrone non ce la fa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si sono appena conclusi gli, 96esima edizione degli attesissimi Academy Awards, i quali hanno incoronato come da pronostico. Il film diretto da Christopherha portato a casa ben 7 statuette su 13 nomination, partendo dal premio per il miglior film, naturalmente, e passando per quelli anch’essi molto annunciati alla miglior regia, e agli attori maschili, il protagonista Cilliane il non protagonistaJr., che vince a quasi sessant’anni alla sua terza nomination. Per il biopic dedicato al padre della bomba atomica anche alcuni doverosi riconoscimenti tecnici, dalla fotografia di Hoyte Van Hoytema (sempre peraveva firmato anche Dunkirk, allora fu solo nomination) al montaggio di Jennifer Lame (prima nomination e subito ...

Protagonista di un'esilarante scenetta con Jimmy Kimmel, John Cena ha consegnato l' Oscar per i migliori costumi senza niente indosso. John Cena si è presenta to sul palco degli Oscar 2024 nudo come ... (movieplayer)

Buona domenica per Dune 2: eguaglia l'incasso di sabato e sale a 6,7 milioni di euro totali: La zona d'interesse, fresco vincitore di due premi Oscar, si conferma in forma e si avvicina ai 3 milioni di euro. In uscita oggi l'Orso d'Oro Sull'Adamant - Dove l'impossibile diventa ...

Tutte le premiazioni agli Oscar 2024: Sono stati finalmente svelati tutti i vincitori degli Oscar 2024: dopo settimane di pronostici, premi collaterali e altri più importanti, al Dolby Theatre di Los Angeles sono stati consegnati i premi più ambiti per la settima arte. Alcuni, tra i premi ...

Oscar 2024, Ryan Gosling in rosa Barbie canta "I'm Just Ken": Oscar 2024, Ryan Gosling in rosa Barbie canta "I'm Just Ken": Durante la cerimonia degli Oscar 2024, uno dei protagonisti sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles della 96esima edizione è stato sicuramente Ryan Gosling. L'attore non ha vinto nessun Oscar ma ha ...

Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024: Emma Stone, chi è la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice 2024: Una donna che, grazie anche a ruoli trasversali come quelli in Crudelia, Spiderman e Crazy Stupid Love, è diventata in pochissimo tempo una delle attrici più acclamate e seguite dai fan del cinema di ...

Oscar, Oppenheimer miglior film trionfa con sette statuine: Oscar, Oppenheimer miglior film trionfa con sette statuine: Trionfa il film dedicato allo storia del fisico che costruì la bomba atomica, con Cillian Murphy miglior attore. Emma Stone migliore attrice. Io Capitano battuto da La zona di interesse ...