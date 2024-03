Oscar 2024 | Ryan Gosling canta I’m Just Ken e scatena il delirio al Dolby Theatre di Los Angeles

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ogni anno la Notte degliregala diversi momenti memorabili. Tra le performance che verranno ricordate in futuro c’è sicuramente l’interpretazione di I’mKen da parte di,che era anche candidato come miglior attore. L’interprete canadese in passato era stato già nominato con Half Nelson e La La Land (dove nei panni del jazzista Sebastianova e ballava con la Mia di Emma Stone), ma senza successo. In completo fucsia glitterato l’attore ha fatto impazzire la platea e contribuito alla rottura del bustino del vestito, firmato Vuitton, della Stone.è partito dal suo posto, salendo quindi sul palco dove ha dato vita a una performance che ha fatto ballare tutto il teatro. Nella parte finale della canzone è addirittura sceso in prima fila per coinvolgere ...

