Oscar 2024: da Zendaya a Emma Stone i look promossi e bocciati: Prima della cerimonia, dei premiati e degli sconfitti, dei colpi di scena e degli scandali c'è lui, il tappeto rosso. E con il tappeto rosso ci sono loro, i look di candidati e presentatori, uno più ...

Oscar 2024, red carpet tra rosa Barbie e total black: via allo show: Tra gli uomini lo smoking è, come è ovvio, decisamente predominante Red carpet tra rosa Barbie e total black per la 96ma edizione degli Oscar 2024. Davanti al Dolby Theatre, le star solcano il ...

Ryan Gosling (in Gucci) porta sua sorella agli Oscar 2024. Attesissima la sua performance sul palco: Ryan Gosling (in Gucci) porta sua sorella agli Oscar 2024. Attesissima la sua performance sul palco: Ryan Gosling agli Oscar 2024 sfila con sua sorella Mandi e la mamma Donna. Grande assente Eva Mendes per il red carpet hollywoodiano Non è la prima volta che Ryan Gosling sfila sul red carpet con sua ...

Massimo Ceccherini dalla Fialdini: «Agli Oscar vinceranno gli ebrei, non Garrone». Gelo in studio, l'ira delle comunità ebraiche: Massimo Ceccherini dalla Fialdini: «Agli Oscar vinceranno gli ebrei, non Garrone». Gelo in studio, l'ira delle comunità ebraiche: «Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso. Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei». Il gelo è calato in ...