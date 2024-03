Oscar 2024 | quei piccoli irresistibili dettagli che non sapevate di aver visto sul red carpet

Tra i momenti più forti degli Oscar 2024 , c’è di certo il discorso di accettazione del premio per il miglior lungometraggio internazionale del regista Jonathan Glazer che con La zona d’interesse ha ... (open.online)

L’attenzione delle ultime ore si sta focalizzando su quanto accaduto a “Da noi… a ruota libera“, talk show condotto da Francesca Fialdini che ha visto anche Massimo Ceccherini tra gli ospiti per ... (anticipazionitv)

Dal nero di Margot Robbie passando per il rosa di America Ferrera fino al bianco di Charlize Theron: le celebrity agli Oscar 2024 non erano tutte in palette.Continua a leggere (fanpage)