Oscar 2024 | promossi e bocciati sul red carpet

(Di lunedì 11 marzo 2024) La tv si è spenta da poche ore, sintonizzata sulla notte degli, conclusa la lunga maratona notturna (per noi qui in Italia) che non smette mai di stupire in termini di look e glamour. Le star del mondo di Hollywood, infatti, come sempre, hanno sfilato sul famoso rednelle ore che hanno preceduto la 96esima cerimonia degli Academy Awards. In due giorni di lavoro 24 ore su 24 l’Academy ha preparato il redcoperto, causa il tempo capriccioso e le temperature non di certo miti, e la location della 96esima edizione degli, in scena al Dolby Theatre di Los Angeles. Il dress code impone abito da sera per i partecipanti (anche se la cerimonia a LA inizia nel primo pomeriggio): in genere lungo per le donne e smoking per gli uomini. Così Hollywood tira fuori il suo migliore abito da ...