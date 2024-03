Oscar 2024 | Povere creature! vince il premio per la Miglior scenografia

(Di lunedì 11 marzo 2024) A ritirare l’ambito e prestigiosoper lei Scenografie a! consegnato dall’Academy, si sono presentati, lo scenografo James Price, e le scenografe: Shona Heath e Zsuzsa Mihalek. Rispettivamente due rappresentanze britanniche ed una ungfherese. I tre erano alle primissime armi, in quanto prima di questo incredibile meritato riconoscimento non avevano mai partecipato ad una produzione di questa portata. Il regista Yorgos Lanthimos potrà sicuramente ritenersi soddisfatto per tale scelta.! è un film strabordante di vita, pulsante di un grande cuore e di una grande forza interiore capace di rapirti con la sua moralità. La protagonista è la base, la radice, lo sviluppo e la finalità del film. Bella Baxter è una ...

Oscar 2024, le pagelle ai look sul red carpet, da Anya Taylor - Joy a Emma Stone.: Hollywood tira fuori il suo abito da sera più sfavillante per la notte più glamour dell'anno, quella in cui vengono celebrate le stelle più luminose del grande schermo. Smoking, look da passerella, ...

Oscar 2024: da Zendaya a Emma Stone i look promossi e bocciati: Prima della cerimonia, dei premiati e degli sconfitti, dei colpi di scena e degli scandali c'è lui, il tappeto rosso. E con il tappeto rosso ci sono loro, i look di candidati e presentatori, uno più ...

Ryan Gosling (in Gucci) porta sua sorella agli Oscar 2024. Attesissima la sua performance sul palco: Ryan Gosling (in Gucci) porta sua sorella agli Oscar 2024. Attesissima la sua performance sul palco: Non è la prima volta che Ryan Gosling sfila sul red carpet con sua sorella Mandi, ma gli Oscar 2024 sono un'occasione davvero speciale. Quando è arrivato sul set di Barbie, il noto attore, entrato nei ...

Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: (ANSA) - ROMA, 11 MAR - L'Oscar per il miglior film di animazione alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. (ANSA). È cresciuto con la passione per il ...

Oscar, Jimmy Kimmel "e' stato un anno lungo e difficile": Oscar, Jimmy Kimmel "e' stato un anno lungo e difficile": (ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - "Sara' una lunga notte dopo un lunghissimo anno difficile in cui tutto al cinema si e' fermato, ma lo stesso ci avete regalato meravigliose interpretazioni". Lo ha detto ...