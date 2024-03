Oscar 2024 | Oppenheimer trionfa | 7 statuette su 13 Emma Stone miglior attrice

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un’esplosione annunciata. Èdi Christopher Nolan iltore della 96esima edizione degli Academy Award. Il film sul padre della bomba atomica si porta a casa settesu tredici nomination. E vince il premio per ilfilm, laregia, ilattore protagonista e ilattore non protagonista. «Non sottolineerò mai abbastanza l’incredibile squadra che abbiamo riunito per questo film», ha detto Nolan durante il suo discorso. «Nel bene e nel male, viviamo nel mondo di» e della bomba atomica, ha osservato Cillian Murphy, «quindi mi piacerebbe davvero dedicare questo premio agli operatori di pace di tutto il mondo».è stata l’altra grande protagonista della ...

Oscar 2024, 'Oppenheimer' miglior film pigliatutto. Vincono Christopher Nolan, Cillian Murphy e Robert Downey jr: Miglior sceneggiatura originale ' Anatomia di una caduta' vince l'Oscar 2024 per la Miglior Sceneggiatura originale . Si afferma su 'The Holdovers - Lezioni di vita', 'May December', 'Past lives' e '...

Oscar 2024, John Cena nudo sul palco: L'attore e wrestler senza abiti... John Cena nudo sul palco del Dolby Theatre nella notte degli Oscar per annunciare il film vincitore nella categoria Migliori Costumi. L'attore e wrestler, dopo il siparietto con Jimmy Kimmel, arriva al microfono coprendo le parti intime con la busta che ...

Nel backstage degli Oscar, quello che non si è visto in tv: Nel backstage degli Oscar, quello che non si è visto in tv: Per i vincitori che sono usciti dal Dolby Theatre con un Oscar in mano, la serata non è stata così facile come potrebbe sembrare. Dopo il discorso di accettazione del premio e prima del caviale, dello ...

Oscar 2024, look pagelle: Emma Stone e l'abito rotto (8), John Cena nudo (10), Liza Koshy cade dai trampoli (4): Oscar 2024, look pagelle: Emma Stone e l'abito rotto (8), John Cena nudo (10), Liza Koshy cade dai trampoli (4): Look da Oscar: molto nero, un po' di di rosa Barbie, qualche sbuffo scenografico e pochi look davvero memorabili. Sul red carpet della 96esima edizione degli Academy Awards sfilano le star ...

Chi ha vinto gli Oscar 2024 e cosa è successo nella notte di Los Angeles: Chi ha vinto gli Oscar 2024 e cosa è successo nella notte di Los Angeles: Los Angeles, 11 marzo 2024 – E’ un Oscar 2024 di guerra, in un mondo che cerca la pace: a chiarirlo è l’“irlandese orgoglioso“ di poche parole Cillian Murphy, 47 anni, protagonista del trionfatore “Op ...