Oscar 2024 | Oppenheimer stravince 7 statuette | Stone e Murphy migliori attori

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha concluso la sua stagione da sogno con la vittoria del miglior film alla 96esima edizione deglidomenica al Dolby Theatre di Hollywood e con un totale di 7. Per quali categorie ha vinto? Al capolavoro di Nolan Sono andati sette riconoscimenti – tra cui oltre al miglior film quelli di migliore regia eprotagonista e non protagonista, colonna sonora a Ludwig Göransson, miglior montaggio, miglior fotografia.: Christopher Nolan “I film hanno poco più di 100 anni”, ha detto Nolan accettando il premio alla regia, “e immagina solo 100 anni di pittura o teatro. Non sappiamo dove andrà a finire questo viaggio da qui, ma sapere che pensi ...