Oscar 2024 | Oppenheimer miglior film | Cillian Murphy e Emma Stone migliori attori | nessun premio per Io Capitano di Garrone

Con l' Oscar vinto da Il Ragazzo e l'Airone come miglior film di animazione, Hayao Miyazaki ottiene la sua seconda statuetta dell'Academy... ma sono in realtà tre? (comingsoon)

Sul Televideo Rai, consultato da molti che non seguivano gli Oscar in diretta, compare una notizia sulla sconfitta di Io capitano e la vittoria di La zona d'interesse e la gente trasecola a leggere ... (comingsoon)

Oscar 2024, promossi e bocciati sul red carpet: Oscar 2024, promossi e bocciati sul red carpet: La tv si è spenta da poche ore, sintonizzata sulla notte degli Oscar 2024, conclusa la lunga maratona notturna (per noi qui in Italia) che non smette mai di stupire in termini di look e glamour. Le ...

La protesta per la pace a Gaza arriva agli Oscar: La protesta per la pace a Gaza arriva agli Oscar: Milano, 11 mar. (askanews) - La politica è arrivata al Dolby Theater con le proteste e le manifestazioni per il cessate al fuoco in Medio Oriente. A pochi isolati dall'edificio che ospita la cerimonia ...

Ceccherini: “Gli Oscar Vincono sempre gli ebrei”. Poi si scusa: “Ecco cosa intendevo”: Ceccherini: “Gli Oscar Vincono sempre gli ebrei”. Poi si scusa: “Ecco cosa intendevo”: Ceccherini – che ha contribuito alla sceneggiatura del film Io Capitano di Matteo Garrone, in corsa per la statuetta di miglior film internazionale – era ospite del programma Da noi.. a ruota libera, ...