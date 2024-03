Oscar® 2024 | Oppenheimer e Barbie presto su Sky Cinema e NOW

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 11 marzo 2024) I film vincitori dell’edizionedeglistanno per sbarcare su Skye sulla piattaforma streaming NOW. Tra i capolavoritografici premiati figurano ‘‘, un thriller epico che si è aggiudicato ben sette statuette, tra cui Miglior Film, e ‘‘ che è stato premiato con l’alla Miglior Canzone Originale. Vincitori deglisu Skye NOW Lunedì 29 Aprile sbarcherà su Skye in streaming su NOW il campione del prestigioso riconoscimento,. Il film emergente della 96° edizione degliha conseguito sette statuette, tra cui quella per il Miglior Film. Alla regia, l’acclamato Christopher Nolan che ...