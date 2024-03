Oscar 2024 | Massimo Ceccherini | “Vinceranno gli ebrei” Le comunità ebraiche | “Affermazioni razziste” Le scuse dell’attore

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perchégli”. A parlare, attore toscano che è tra gli sceneggiatori di Io Capitano il film di Matteo Garrone candidato aglinella categoria miglior film straniero. A vincere l’, poche ore dopo, è stato La zona di interesse sulla vita della famiglia del comandante di Auschwitz, considerato quasi un capolavoro.è intervenuto domenica pomeriggio ospite della trasmissione ‘Da noi… a ruota libera’ su Rai1 condotto da Francesca Fialdini. “Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso”, ha detto ancora l’attore toscano che è poi scivolato in una frase che ha fatto letteralmente calare il silenzio in studio, con la stesa ...

