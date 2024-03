Oscar 2024 | le unghie sul red carpet che ispirano le tendenze di primavera

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il reddegliè una vera e propria Nailspedia che regala sempre soddisfazioni: adocchiando lesfoggiate dalle celeb per completare i look sfavillanti, infatti, si trovano tantissime ispirazioni che accontentano ogni gusto, dalle più massimaliste alle minimali forever. Tutto è nei dettagli

Gli Oscar 2024 hanno regalato al regista Jonathan Glazer la statuetta come miglior film straniero ("La zona d'interesse"). Un film, che come ha spiegato lui stesso, "mostra dove porta la ... (ilgiornaleditalia)

Oscar 2024, il discorso di Robert Downey Jr. e il suo passato tormentato: Oscar 2024, il discorso di Robert Downey Jr. e il suo passato tormentato: Oscar 2024, Robert Downey Jr. ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per "Oppenheimer", un momento davvero toccante ...

Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Dopo anni su Sky, la diretta della cerimonia è passata su Rai1 con uno speciale che ha funzionato fino a un certo punto ...

Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: “È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il ...