Oscar 2024 | La zona d’interesse vince il premio per il Miglior sonoro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Laha ottenuto ildurante la 96esima edizione nella serata del 11 Marzondo per il. Un riconoscimento importante, se consideriamo che ilha rivestito per la pellicola un aspetto fondamentale. Laè un film duro, crudo e dal fortissimo impatto che gioca tutta la sua potenza espressiva proprio sul comparto. La storia ruota tutta attorno a una famiglia che vive accanto al campo di concentramento di Auschwitz, gestendo tutto il campo. Li vediamo avere una vita spensierata e tranquilla, sentendo soltanto l’orrore che viene perpetrato in quel luogo infernale. Un frame di La...

Oscar 2024, John Cena nudo per annunciare il premio ai migliori costumi: La7.it - L'ex wrestler John Cena ha fatto il suo ingresso sul palco completamente nudo, coperto solo da una grande busta color beige con dentro il nome del vincitore dell'Oscar per i migliori costumi.

Oscar 2024, 'La zona d'interesse' miglior film straniero. Niente da fare per 'Io, capitano': La7.it - L'Italia è fuori: l'Oscar per il miglior film internazionale alla 96/a edizione degli Academy Awards è stato vinto da La zona di interesse di Jonathan Glazer. Escluso il candidato italiano ...

Niente da fare per Garrone, l'Oscar per il miglior film internazionale a "La zona d'interesse": Niente da fare per Garrone, l'Oscar per il miglior film internazionale a "La zona d'interesse": Non ce l'ha fatta Matteo Garrone. Il suo "Io capitano" è stato battuto da 'La zona d'interesse", del regista britannico Jonathan Glazer, che si è aggiudicato il premio Oscar per il miglior film ...

Notte degli Oscar: niente statuetta per Matteo Garrone con “Io Capitano”: Notte degli Oscar: niente statuetta per Matteo Garrone con “Io Capitano”: La Notte degli Oscar sbarca a Rai Uno per seguire da vicino soprattutto le sorti del film “Io Capitano” dell’italiano Matteo Garrone, film girato tra Marsala, Favignana, le coste maghrebine e altre ...

Ryan Gosling ha portato due donne molto speciali agli Oscar 2024: Ryan Gosling ha portato due donne molto speciali agli Oscar 2024: Ken tiene la cosa in famiglia: sul red carpet l'attore ha portato sua madre, Donna Gosling, e sua sorella, Mandi Gosling. Mentre Eva Mendes fa il tifo dal camerino ...