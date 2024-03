Oscar 2024 | ‘La zona d’interesse’ è il film che ha battuto Matteo Garrone

(Di lunedì 11 marzo 2024) Jonathan Glazer, ha vinto il premiocome migliorinternazionale con Lad’interesse. Niente statuetta quindi per Io capitano di. Il lungometraggio è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, la pellicola storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive – in una bucolica casetta con piscina – una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume. Peccato che l’uomo in questione sia Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità è situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano. La...

Oscar 2024, Ryan Gosling riporta la Kenergy agli Academy Awards con I'm Just Ken: Ryan Gosling ha riacceso la Kenergy sul palco degli Academy Awards. Come annunciato ormai da settimane, l'interprete di Ken in Barbie non ha potuto esimersi dal presentare al pubblico degli Oscar 2024 I'm Just Ken , uno dei brani originali più iconici del film live action sulla bambola Mattel diretto da Greta Gerwig . Avendo racimolato ben otto nomination, inclusa una per il miglior ...

Oscar 2024, proteste pro Palestina: "Mentre guardate, a Gaza piovono le bombe": Circa un migliaio di manifestanti si sono ritrovati nei pressi degli arrivi dei partecipanti al Dolby Theater per il tappeto rosso della notte delle stelle. La protesta si è formata all'incrocio tra ...

Oscar 2024, le pagelle delle esibizioni musicali: Oscar 2024, le pagelle delle esibizioni musicali: 11 mar 2024 - I tormentoni di Barbie, le ballate e una parentesi eurovisiva e i Bocelli anno animato gli Oscar.

Gli Oscar diventano piccanti! John Cena si presenta nud0 sul palco (VIDEO):

Cillian Murphy, come si pronuncia il nome dell’attore irlandese: Cillian Murphy, come si pronuncia il nome dell’attore irlandese: Lo hanno detto in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco la pronuncia corretta del nome dell’attore di Hollywood, Oscar 2024 ...