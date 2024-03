Oscar 2024 | la protesta pro Gaza rallenta l’arrivo delle star Mark Ruffalo | “Che c’è di sbagliato a dare una chance alla pace?”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le proteste per i bombardamenti su, iniziati dopo l’assalto a Israele del 7 ottobre da parte dei terroristi di Hamas, sono arrivate fino a Los Angeles enotte degli. L’azione dei manifestanti ha intralciato il traffico intorno al Dolby Theater,ndosul tappeto rosso e accendendo i riflettori deglisul conflitto in corso. La polizia di Los Angeles, che si aspettava le proteste, aveva rafforzato la propria presenza, già molto estesa per il tradizionale appuntamento della consegnastatuette dell’Academy. Il Dolby Theatre e il tappeto rosso sono stati delimitati per diversi isolati in ogni direzione. Ma i manifestanti, che portavano cartelli e chiedevano il ...

Questa notte si sono tenuti gli Oscar 2024 e, come da tradizione, la cerimonia è stata seguita dal party organizzato da Vanity Fair . Ecco tutti i look sfoggiati dalle star all'evento.Continua a ... (fanpage)

Era emozionatissimo Jonathan Glazer sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles dopo la vittoria dell’ Oscar 2024 come miglior film in lingua straniera per La zona d’interesse . Il discorso di ... (cinemaserietv)

"And the Oscar goes to...": ecco i vincitori: "And the Oscar goes to...": ecco i vincitori: Trionfa Oppenheimer, asso pigliatutto: vince il film sull’inventore dell’atomica nella notte in cui tutti o quasi parlano di pace, da Gaza all’Ucraina. Il film di Nolan… Leggi ...

Oscar 2024: i vincitori della novantaseiesima edizione: Oscar 2024: i vincitori della novantaseiesima edizione: La notte degli Oscar 2024 ha confermato i pronostici previsti da mesi sui possibili vincitori, soprattutto per le categorie miglior attore protagonista e non protagonista, miglior attrice protagonista ...

La protesta per la pace a Gaza arriva agli Oscar: La protesta per la pace a Gaza arriva agli Oscar: Milano, 11 mar. (askanews) – La politica è arrivata al Dolby Theater con le proteste e le manifestazioni per il cessate al fuoco in Medio Oriente. A pochi isolati dall’edificio che ospita la cerimonia ...