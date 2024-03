Oscar 2024 | la lista completa di premi e vincitori

(Di lunedì 11 marzo 2024) Los Angeles, 11 marzo– Trionfa Oppenheimer, come da copione. Vittoria più che prevista per il biopic del padre della bomba atomica, che alla 96esima edizione deglisi porta a casa sette statuette.ati Cillian Murphy, migliore attore protagonista – "Abbiamo fatto un film sull'uomo che ha creato la bomba atomica, vogliamo dedicare ilo a chi porta la pace" – e il regista Christopher Nolan, che emoziona: “Il cinema ha poco più di cento anni e, dopo un secolo, essere qui è un grande onore per me".più che meritati per le attrici Emma Stone (migliore protagonista per ‘Povere Creature!’) – “Mi si è rotto il vestito e se ne è andata la voce – e Da'Vine Joy Randolph (non protagonista per ‘The Holdovers - Lezioni di vita’). Delusione tutta italiana per la sconfitta di Garrone: ‘Io ...

Oscar 2024, Al Pacino e l'ultimo premio a Oppenheimer: dubbi e caos:

Oscar 2024, Povere Creature! vince per i Migliori costumi: Oscar Holly Waddington ha vinto l'Oscar per i Miglior Costumi per il film Povere Creature!