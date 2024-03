Oscar 2024 | la guerra in Ucraina fa irruzione nella cerimonia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il primodella storia dell'è arrivato in un drammatico momento per il paese. 20 giorni a Mariupol ha dato spazio a un appello sullain corso nel cuore dell'Europa.

Margot Robbie ha ricoperto i panni di Barbie nel film omonimo e non ha potuto fare a meno di partecipare agli Oscar 2024 . Lo ha fatto con un look che sembra essere "di rottura": ecco per quale ... (fanpage)

Emma Stone ha ricevuto il secondo Oscar della carriera, come Miglior attrice protagonista per il ruolo di Bella Baxter in Povere creature! di Yorgos Lanthimos, e ha ritirato il premio, visibilmente ... (cinemaserietv)

Notte degli Oscar 2024 , ecco per voi le 23 categorie premiate al Dolby Theatre a Los Angeles. La cerimonia è iniziata circa verso mezza Notte . Di seguito l’elenco dei vincitori per ciascuna ... (spettacolo.periodicodaily)

Oscar 2024, il cane Messi di 'Anatomia di una caduta' diventa star sui social: Messi, il cane protagonista del film di Justine Triet "Anatomia di una caduta" è stato tra i protagonisti della serata degli Oscar 2024 . La mascotte della serata Messi era seduto in platea ed ha seguito la serata con così grande interesse che è diventato immediatamente la mascotte degli utenti che commentavano l'evento sui ...

Oscar 2024, Robert Downey Jr. vince per Oppenheimer: "Ringrazio il mio veterinario, cioè mia moglie Susan": Che Robert Downey Jr. fosse il favorito agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Attore non Protagonista non è un mistero. Altrettanto certo è che la sua vittoria ha messo tutti d'accordo. Il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher ...

Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Dopo anni su Sky, la diretta della cerimonia è passata su Rai1 con uno speciale che ha funzionato fino a un certo punto ...

Oscar 2024, i 5 momenti più iconici della serata: dallo show di Ryan Gosling a John Cena nudo sul palco: Oscar 2024, i 5 momenti più iconici della serata: dallo show di Ryan Gosling a John Cena nudo sul palco: Oscar 2024, scopriamo i momenti più iconici della serata: dallo show senza precedenti di Ryan Gosling allo sketch di John ...

Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles ecco tutti i film premiati alla 96esima edizione degli Academy Awards ...