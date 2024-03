Oscar 2024 – La gaffe su Televideo | Io Capitano di Garrone ispirato al comandante Francesco Schettino

(Di lunedì 11 marzo 2024) Iodi Matteoal? Manco per idea. Ma per ilsì. Proprio mentre sul palco del Dolby Theatre La zona di interesse veniva incoronato miglior film straniero e il film del regista italiano chiudeva la sua corsa agliecco che un redattore diinventava una sinossi di “grande” spessore. Nella pagina su Ioperdente, infatti, ecco la nota esplicativa: “alla vita dele al disastro della Costa Concordia”, film peraltro, scrive ancorache aveva suscitato “grande interesse e aspettative”. Come molti sapranno, invece, ...

(Adnkronos) – ‘What Was I Made For?’ del film ‘Barbie’ di Billie Eilish vince l’ Oscar per la Miglior Canzone originale . Il brano ha prevalso su American Symphony: ‘It Never Went Away’; Barbie: ... (seriea24)

Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Oscar 2024 su Rai1: cosa ha funzionato e cosa no dello speciale con Alberto Matano: Dopo anni su Sky, la diretta della cerimonia è passata su Rai1 con uno speciale che ha funzionato fino a un certo punto ...

John Cena senza vestiti agli Oscar: i segreti del suo incredibile fisico: John Cena senza vestiti agli Oscar: i segreti del suo incredibile fisico: Le foto di John Cena nudo agli Oscar 2024 per premiare i migliori costumi. Ecco dieta, allenamento e vita privata del wrestler e attore americano.

Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: Oscar 2024, Io Capitano non ha vinto ma Mattro Garrone: “È stato un viaggio fantastico, grazie a tutti”: “È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il ...