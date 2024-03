Oscar 2024 | la diretta della notte delle stelle con tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Los Angeles, 10 marzo- È ladegli. Al Dolby Theatre di Los Angeles si alza il sipario per la 96esima edizione degli Academy Awards, le statuette più ambite del cinema. Le nomination vedono in pole 'Oppenheimer', la pellicola di Christopher Nolan sul padrebomba atomica ne ha ben 13, ma non sono escluse sorprese. Ci sono infatti alcuni outsider da tenere d'occhio, dal francese 'Anatomia di una caduta' di Justine Triet che concorre per il 'miglior film' a Paul Giamatti (‘The Holdovers’) in lizza come 'miglior attore', categoria del quotatissimo Cillian Murphy-Oppenheimer. L'Italia spera con 'Io, capitano' di Matteo Garrone, candidato a 'miglior film internazionale'. Oltre ai premi, però, grande attesa c’è anche per le esibizioni che caratterizzeranno la lungacondotta da ...