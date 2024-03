Oscar 2024 | la dedica di Robert Downey Jr alla moglie Susan | “Mi hai amato di nuovo ed è per questo che sono qui”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tre decenni e un anno dopo aver ricevuto la sua prima nomination per l’indimenticabile interpretazione di Chaplin in Charlot,Jr. ha vinto il suo primo. Un premio che forse non è un punto di arrivo ma di completamento di una ripartenza dopo anni difficili e tormentati.ha trionfato come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del contrammiraglio Lewis Strauss in Oppenheimer che ha incassato sette pesantissime statuette, comprese quella per la miglior regia a Christopher Nolan. Si tratta della terza nomination agliper un attore veterano conosciuto come uno degli interpreti più versatili di Hollywood, ma la cui carriera è stata segnata da pesanti battute d’arresto comprese dipendenze da cui si è completamente ripreso. “Vorrei ringraziare la mia ...