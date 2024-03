Oscar 2024 | John Cena nudo sul palco

"Il ragazzo e l'airone", il testamento artistico di Miyazaki vince l'Oscar al miglior film d'animazione: Il ragazzo e l'airone , l'ultimo film, una sorta di testamento artistico di Hayao Miyazaki , vince l'Oscar come miglior film animato. Un'opera poderosa che è anche una summa dei temi cari e ricorrenti del cinema del maestro giapponese che tante volte ha annunciato il ritiro dal cinema e che per ...

Da'Vine Joy Randolph: "Grazie per avermi visto". Chi è l'attrice che ha vinto l'Oscar come migliore non protagonista per 'The holdovers': Oscar 2024: segui la diretta A che ora e dove vedere gli Oscar 2024 Tutte le nomination agli Oscar 2024 - I favoriti Razzies, gli anti - Oscar vinti da Winnie the Pooh horror Accolta da grande ...

Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles ecco tutti i film premiati alla 96esima edizione degli Academy Awards ...

Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: L'Oscar per il miglior film di animazione alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.

Robert Downey Jr ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer: Robert Downey Jr ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer: La star di Iron Man ha portato a casa la tanto attesa statuetta degli Oscar, alla terza nomination in carriera.