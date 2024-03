Oscar 2024 | John Cena nudo sul palco

Oscar 2024: Il ragazzo e l'airone di Miyazaki vince il premio come Miglior Film d'Animazione: Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki vince il Premio Oscar come Miglior Film d'Animazione alle 96esima edizione degli Academy ...

Povere Creature! è un successo agli Oscar 2024: quali premi ha vinto: Povere Creature!, diretto dal visionario regista Yorgos Lanthimos è stato un vero e proprio successo agli Oscar ...

Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati: Direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles ecco tutti i film premiati alla 96esima edizione degli Academy Awards ...

Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: Oscar per il miglior film d'animazione a Miyazaki: L'Oscar per il miglior film di animazione alla 96/a edizione degli Academy Awards è andato a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki.

Robert Downey Jr ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer: Robert Downey Jr ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Oppenheimer: La star di Iron Man ha portato a casa la tanto attesa statuetta degli Oscar, alla terza nomination in carriera.