Oscar 2024 | il premio a Il ragazzo e l' airone porta Hayao Miyazaki a quota due o tre?

Vanessa Hudgens ha svelato di essere incinta nel corso della cerimonia degli Oscar 2024 . L’attrice ha sfilato sul red carpet esibendo per la prima volta il pancione . Si tratta del primo figlio per ... (fanpage)

Ryan Gosling e Bradley Cooper, agli Oscar con mamma e sorella. E lasciano a casa le famose fidanzate Gigi Hadid ed Eva Mendes: Ryan Gosling e Bradley Cooper, agli Oscar con mamma e sorella. E lasciano a casa le famose fidanzate Gigi Hadid ed Eva Mendes: Bradley Cooper ha scelto di farsi accompagnare da mamma, Ryan Gosling si è portato anche la sorella. Ma entrambi, bellissimi e ambitissimi partiti di Hollywood, hanno scelto ...

Emma Stone, miglior attrice protagonista. Perché il suo discorso è stato il più emozionante: Emma Stone, miglior attrice protagonista. Perché il suo discorso è stato il più emozionante: Emma Stone discorso agli Oscar emozionante, un'inno al lavoro di squadra. Lei a sorpresa vince il premio Oscar come migliore attrice protagonista ...

Ceccherini nella bufera per le parole choc sugli ebrei: "Inaccettabile". Come replica: Ceccherini nella bufera per le parole choc sugli ebrei: "Inaccettabile". Come replica: "Sappiate che il film della cinquina è più bello, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei". È bufera sulle parole pronunciate da Massimo Ceccherini, noto attore toscano, tra gli sceneggiatori ...